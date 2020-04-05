Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
|05 Nisan 2020 09:48
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip korona virüs nedeniyle ölümünün ardından bir hekimini daha kaybetmenin acısını yaşadı. Dahiliye profesörü Dr. Seyit Mehmet Kayacan geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Üniversitesi, "Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir üzücü haber daha. Çok sevdiğim mesai arkadaşım Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan'ı kaybettik. Kalbine yenik düşen kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
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