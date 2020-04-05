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İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı

Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni alınan kararlarla birlikte toplu taşıma araç denetimini daha da sıklaştıran polis ekipleri, durdurduğu minibüs sürücülerinin yasağa uymadıklarını gördü. Vatandaşların maske de takmadığını gören polis, yaptığı uyarıların ardından sürücülere toplam 4 bin lira idari para cezası uyguladı. Minibüsteki fazla yolcular ise araçtan indirildi.
 05 Nisan 2020 10:03
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İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı

Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni alınan kararlarla birlikte toplu taşıma araç denetimini daha da sıklaştıran polis ekipleri, durdurduğu minibüs sürücülerinin yasağa uymadıklarını gördü. Vatandaşların maske de takmadığını gören polis, yaptığı uyarıların ardından sürücülere toplam 4 bin lira idari para cezası uyguladı. Minibüsteki fazla yolcular ise araçtan indirildi.

Yeni korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50 ile çalışmasına karar verilmesinin ardından vatandaşların toplu taşıma araçlarına maske takmadan binmeleri yasaklanmıştı. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde şehir içi otobüs, minibüs ve taksilere yönelik denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarında kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Yasağa uymayan sürücülere 4 bin lira ceza

Trafik polisleri, yolcu sayısı fazla olan bir minibüsü durdurdu. İçerideki vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran polis, minibüsteki yolcuların toplam kapasitenin yüzde 50'sinden fazla olduğunu görünce sürücüye Hıfzıssıhha Kanunu'na ve tedbirlere uymamak suçundan bin lira idari para cezası kesti. Fazla yolcular ise minibüsten indirildi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, yine aynı güzergahta fazla yolcu alan 3 ayrı sürücüye daha toplamda 3 bin lira idari para cezası uyguladı. Polis ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında birbirine yakın oturan yolculara ise "sosyal mesafe" kuralını hatırlatarak arada boşluk bırakmalarını istedi.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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