1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Temas içindekileri izole edemezsek başarılı olamayız

Sağlık Bakanı Koca, il sağlık müdürlerine seslendi: (Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz
 05 Nisan 2020 10:31
Yazdır
Bakan Koca: Temas içindekileri izole edemezsek başarılı olamayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine ilişkin, "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, kontrol etme şansımız olmaz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koca, 81 il sağlık müdürü ile dün saat 22.30'da başlayıp 3 saat süren video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Toplantıda, Kovid-19 salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar, hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Koca, pozitif vaka temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek "Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. O nedenle birinci olarak kontrol edebilir olmalıyız. İkinci olarak gelen hastaya erken dönemde hızla tanısını koyup, erken dönemde yatırılması gereken hasta ise servise veya yoğun bakıma alınması; eve gönderilmesi ve takip edilmesi gereken bir hasta ise onu da hızla gerçekleştirip eve gönderip orada izolasyonunu sağlamak bu dönemde son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özellikle koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim. Yani, yoğun bakımda zorunlu takip edilmesi gereken hastanın yoğun bakımda, serviste takip edilmesi gereken hastanın da ilk planda serviste takibi son derece önemli. Entübasyon safhası ne kadar uzatılabilirse, bu dönemi kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti
05 Nisan 2020 11:00		 Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
05 Nisan 2020 10:50
93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
05 Nisan 2020 10:37		 İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı
05 Nisan 2020 10:03
İçişlerinden, 20 yaş altındakilere getirilen 'sokağa çıkma yasağı'yla ilgili ek genelge
05 Nisan 2020 09:40		 Karakola gidip imza vermek de kalkıyor
05 Nisan 2020 08:11
34 milyona sokağa çıkma yasağı
05 Nisan 2020 08:01		 SEGBİS dönemi başlıyor
05 Nisan 2020 07:10
YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak
05 Nisan 2020 06:32		 Batman Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alındı
04 Nisan 2020 23:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - Otomotivde ilk çeyreğin en çok satılanları belli oldu11:24 - Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi11:20 - Beslediği sokak kedileri 'aç kalmasın' diye 112'yi aradı11:16 - Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ete zam yok11:14 - Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için 'ümitçi' atamış11:05 - Cezaevinden yazdığı mektupla örgütün kirli yüzünü anlattı11:00 - Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti10:58 - Ankara Valiliği, seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları duyurdu10:50 - Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri10:49 - Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
10:44 - Mobil bankacılık kullananlar bu olay sizin de başınıza gelebilir10:41 - Adalet Bakanı Gül'den '5 Nisan Avukatlar Günü' mesajı10:37 - 93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı10:31 - Bakan Koca: Temas içindekileri izole edemezsek başarılı olamayız10:18 - Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar10:12 - Nostaljik tramvay 21.00'da geçici olarak durdurulacak10:08 - Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'10:03 - İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktı
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grup yorum 4
karantinadan kaçmak 2
sumak 3
din 2
mem.net sözlük cafe 9
lgbt 2
ilkokul numaramız 1
hoş geldin covid-19 partisi 6
sayaç okumama kararı 1
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam