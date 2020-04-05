Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|05 Nisan 2020 10:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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