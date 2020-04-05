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Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs salgını dolayısıyla hayvan bakımevlerindeki hayvanların ihmal edilmemesi, aç-susuz bırakılmaması amacıyla bütün önlemlerin alınması ve denetimlerin titizlikle yapılmasını istedi.
 05 Nisan 2020 11:00
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Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüs salgını dolayısıyla hayvan bakımevlerindeki hayvanların ihmal edilmemesi, aç-susuz bırakılmaması amacıyla bütün önlemlerin alınması ve denetimlerin titizlikle yapılmasını istedi.

Korona virüs salgınının önlenmesine yönelik vatandaş odaklı tedbirler hayata geçirilirken Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü de sokak hayvanları için harekete geçti. DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi ve aç-susuz bırakılmaması amacıyla bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz bir şekilde sağlanacak.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, bütün şehirlerde sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde olunarak hayvanların barınmasından beslenmesine her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için taşra teşkilatının gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlayacağı, İl Şube Müdürlüklerinin hayvanlarını besleyemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların talep etmesi halinde, hayvanlarının bakımı için yardım edileceği aktarıldı.
İhlas Haber Ajansı
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