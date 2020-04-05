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Cezaevinden yazdığı mektupla örgütün kirli yüzünü anlattı

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Cesur" kod adlı örgüt mensubu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek olmak için cezaevinden mektup yazdı. Terörist, mektubunda terör örgütünün "halkın değerlerine" nasıl saldırdığını anlattı
 05 Nisan 2020 11:05
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Cezaevinden yazdığı mektupla örgütün kirli yüzünü anlattı

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Cesur" kod adlı örgüt mensubu, cezaevinde yazdığı mektupta örgütün kirli yüzünü anlattı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kirli yüzünü gördükleri PKK/KCK'dan kaçan teröristler, gerçekleri anlatmaya devam ediyor.

Yakın zamanda örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Cesur" kod adlı örgüt mensubu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere destek amacıyla cezaevinden mektup yazdı, terör örgütünün "halkın değerlerine" nasıl saldırdığını anlattı.

- "İslam'dan uzaklaştırmayı hedefliyorlar"

Sözde üst düzey örgüt mensuplarının gençleri kandırarak dağa getirdiğini belirten örgüt mensubu, mektubunda şunları kaydetti:

"Özellikle sözde üst düzey yöneticiler, hakikatten kopmuş, toplumsal anlayışı olmayan, toplumun tüm değerlerini suistimal eden, Allah inancını ve dini değerleri yok sayan kafir topluluğudur. Zorla ya da kandırarak örgüte götürdükleri gençleri 'eğitim' faaliyeti adı altında yozlaştırmayı ve zihinlerini yıkayarak İslam'dan uzaklaştırmayı hedefliyorlar."

Mektubunda çukur ve barikat olaylarına da değinen örgüt mensubu, "Kürt halkında toplumsal bilinç gelişmiş, özellikle çukur ve barikat zamanında halkımız, PKK'nın kirli yüzünü görmüştür çünkü PKK terörü, Kürt halkının evlerinin önüne mayınlar döşemiş, evlerini yıkmış ve canlarına kastetmiştir. Hiçbir zaman PKK'lı, Kürt halkı için mücadele etmemiştir. Aksine binlerce Kürt'ü de katletmiştir." ifadelerini kullandı.

Örgütün eğitim faaliyetlerinde sosyal yapının çökertilerek Kürt vatandaşların aile yapısına darbe vurulmaya çalışıldığını belirten "Cesur" kod adlı terörist, "Aile bağlarını ve aile sevgisini yok etmek ya da zayıflatmak için 'aile' kavramını köleliğin sembolü olarak zihinlere aşılamaya çalışıyorlar." tespitinde bulundu.

- Diyarbakır annelerine destek

"Cesur" kod adlı terörist, mektubunda dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anneler için şu ifadeleri kullandı:

"Sizin zorlu şartlar altında verdiğiniz mücadele herkese umut olmuş, kanla beslenen terör lanetini de hüsrana uğratmıştır. Sizlerin onurlu ve haklı direnişinizi basından takip ediyorum. Ne kadar yüce duygulara ve güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu da herkes gibi ben de görüyorum. Evlat nöbetinde olup da çocuklarına kavuşan değerli anneleri görünce emin olun ki ben de sizin kadar seviniyorum çünkü ben de PKK teröründen kaçıp önce Allah'a, sonra devletime ve milletime sığınmış bir terör mağduruyum.

Siz annelerin verdiği mücadelenin yanında olduğumu da tüm inancım ve samimiyetimle belirtmek istiyorum."
Anadolu Ajansı
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