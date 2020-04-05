CHP'li kadın kolu yöneticisi korona virüsten hayatını kaybetti
CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticisi Ayşe Kaya, korona virüsten hayatını kaybetti
|05 Nisan 2020 11:32
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CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticisi Ayşe Kaya, korona virüsten hayatını kaybetti.
Ayşe Kaya'nın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticimiz Ayşe Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm örgütümüzün başı sağolsun" denildi.
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