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Kayseri Şehir Hastanesi sağlıkta yükü sırtlıyor

Avrupa'nın bazı şehirlerindeki bir hastanenin yatak kapasitesi kadar yoğun bakım yatağı bulunan Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor
 05 Nisan 2020 12:00
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Kayseri Şehir Hastanesi sağlıkta yükü sırtlıyor

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana çok sayıda hastanın sağlığına kavuşmasına imkan sağlayan Kayseri Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de aktif rol alıyor.

Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevini üstlenen Kayseri Şehir Hastanesi, 4 ana hastane binası ile binlerce kişiye hizmet sunuyor.

Toplam 466 bin metrekare kapalı alana sahip, 521 doktor ve 2 bin 307 yardımcı sağlık personelinin görev yaptığı hastanede, 994 oda, 43 ameliyathane, 404 poliklinik bulunuyor.

1607 yatak kapasitesine sahip hastanede, 273 yoğun bakım yatak sayısı yer alıyor. İhtiyaç halinde yoğun bakım yatak sayısı 450'ye, yatak sayısı da 3 bine kadar çıkarılabiliyor.

Yaklaşık 500 milyon avro maliyetle yapılan, fiziki yapısı ve vatandaşlara sunduğu modern hizmetlerle 5 yıldızlı otel konseptinde inşa edilen tesiste, içinde tuvalet ve banyo bulunan tek kişilik ve iki kişilik lüks odalarda hastalara konforlu bir ortamda tedavi imkanı sağlanıyor.

Hasta ve yakınlarının rahatlığı için akıllı teknolojik sistemlerle de donatılan hastanede acil durumlarda helikopter ambulansla getirilen hastaların doğrudan ameliyathaneye veya yoğun bakım odalarına alınabilmesine olanak tanınıyor.

Hastalar için hemen her şeyin düşünüldüğü komplekste, çağrı merkezi 7/24 görev yaparken, alınan tedbirlerle de oluşabilecek her türlü aksaklık ve ihtiyaç durumunda anında müdahale imkanı sağlıyor.

Avrupa'nın bazı şehirlerindeki bir hastanenin yatak kapasitesi kadar yoğun bakım yatağı bulunan hastanede, odalar genellikle bir hastanın tedavisi için ayrılıyor.

Güvenlik, donanım ve teknik anlamda en üst özelliklere sahip hastanede hasta odaları, acil durumlarda ameliyathanelere çevrilebiliyor.

Son bir yılda 3 milyon 500 bin hastaya sağlık hizmeti sunulan hastanede, 90 bin kişi yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu.

- Koronavirüs ile mücadelede önemli bir merkez

Olağanüstü durumlarda kendi elektriğini üretme kapasitesine de sahip Kayseri Şehir Hastanesi, koronavirüsle mücadelede de aktif rol alıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla hastane içerisinde Pandemi Polikliniği oluşturulurken, koronavirüs semptomuyla hastaneye gelen hastalar burada ön muayeneden geçiriliyor.

Daha sonra, virüs bulaşmış olabilecek kişiler detaylı bir muayeneden geçirildikten sonra ön tanı konulması halinde hastalar, sağlık durumlarına göre tek kişilik normal servis odalarında veya yoğun bakımlarda tedavi altına alınıyor. Bu süreçte hastaların koronavirüs testleri de tamamlanıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tüm birimler aktif olarak çalışırken, yüksek sayıda yoğun bakım yataklarının bulunduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri her gün titiz şekilde takip ediliyor.

Ayrıca hastaneye gelen tüm vatandaşlara öksürük, ateş, nefes darlığı ve yurt dışı ziyareti ya da yurt dışından gelenlerle teması olup olmadığı sorularak gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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