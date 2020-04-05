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Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor

Koronavirüsü yenen hastalar, bulundukları hastanelerden alkışlarla taburcu ediliyorlar.
 05 Nisan 2020 12:03
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Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor

SAMSUN

Samsun'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta alkışlarla taburcu edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 73 ve 54 yaşında iki hastanın tedavisi tamamlandı.

Bafra Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, tedavileri sona eren hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

İsmi açıklanmayan 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşında erkek hastaya 14 gün boyunca hastanedeki tüm doktorlar, hemşire ve yardımcı personel en iyi hizmeti vermeye çalıştı.

Kadın hasta taburcu edilmesinin ardından doktor ve hemşirelere teşekkür ederken, hasta yakını ise "Hastamıza çok iyi baktınız. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SİVAS

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı.

Tedavi süreçleri sona eren hastalardan bazıları, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice teyze maskeni takar mısın?" demesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından dışarı çıkıyor.

Sağlık çalışanının taburcu edildiğini söylemesinin ardından diğer sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurluyor.

Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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