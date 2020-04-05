İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 8 bini aştı
|05 Nisan 2020 12:08
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İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 18'e ulaşırken, can kaybı 46'ya çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi.
Açıklamada ayrıca İsrail'de 167 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 18'e çıktığı aktarıldı.
Hastalardan 127'sinin durumunun ağır olduğu, 477 kişinin de iyileştiği kaydedildi.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
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