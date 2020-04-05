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4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı: Türkiye'de ilk olarak 2016 yılının Nisan ayında kullanıma sunulan 4,5G teknolojisinin hayatımıza girmesinin üzerinden 4 yıl geçti
 05 Nisan 2020 12:13
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4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, 4,5G teknolojisinin 4 yıldır kullanımda olduğunu belirterek, "Bu süreçte, 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 4,5G abone sayısı 76 milyonu aştı." dedi.

Balcı, AA muhabirine, Türkiye'deki 4,5G abone sayısı ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 71 ilde 1000'den fazla noktada aktif servis verdiğini anlatan Balcı, 5G teknolojisi için de ülkenin mühendislik gücü ve markası olmaya devam edeceklerini vurguladı. Balcı, "Sürece Türkiye, belki geç giriş yaptı ama sonrasında yaşanan gelişmelerle bu arayı kapatarak pek çok ilki bir arada yaşadı." diye konuştu.

Balcı, Türkiye'nin pek çok ülkeden farklı olarak 4G yerine 4,5G ile başlangıç yaptığına dikkati çekerek, bu kapsamda gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 81 ilde bu hizmetin sunulmaya başlandığını bildirdi.

Türkiye'de ilk olarak 2016 yılının nisan ayında kullanıma sunulan 4,5G teknolojisinin insanların hayatına girmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Balcı, "Bu süreçte, 2019 sonu itibarıyla ülkemizde 4,5G abone sayısı 76 milyonu aştı." ifadesini kullandı.

- 4,5G kullanımında ilk günde 4,5 milyon abone

Balcı, 4,5G'nin hizmete sunulduğu ilk günde, 4,5 milyon abonenin bu teknolojiyi kullandığı bilgisini paylaştı.

Dünyada örneğine az rastlanır bir geçiş sürecine imza atıldığının altını çizen Balcı, "4,5G teknolojisinin ülkemize gelmesinin üstünden geçen 1 yılda mobil geniş bant abone sayısı 51,7 milyona ulaştı." dedi.

Balcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde operatörlerin iş birliğiyle başlatılan ve Türkiye'nin kırsal kesimlerine mobil iletişim hizmeti götürülmesini hedefleyen Evrensel Projesi'ne değinerek, "ULAK 4,5G baz istasyonu ilk olarak 2018'de sahalarda canlı kullanıma sunuldu. Evrensel-1 ve Evrensel-2 olarak adlandırılan ve 2 fazda gerçekleştirilen bu projeyle 700'e yakın ULAK 4,5G baz istasyonu devreye alındı." ifadelerini kullandı.

- ULAK'ın yaygınlaşma süreci devam edecek

Devletin en üst seviyede bu konuya önem verdiğini belirten Balcı, şöyle devam etti:

"ULAK'a duyulan güvenin ve verilen desteğin net olarak ortaya konması önemli. ULAK baz istasyonu faaliyetlerinin operatörlerimizin ve kamu kurumlarımızın nezdinde hız kazanmasında, Ocak 2019'dan itibaren 4,5G hizmetinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ULAK sistemleri üzerinden verilmesi, yine 2019 Haziran'dan itibaren üç operatörümüzce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iletişim altyapısında ULAK baz istasyonlarımızın aktif hizmet vermesi büyük önem taşıyor."

Balcı, ULAK 4,5G baz istasyonunun çok kritik aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini vurgulayarak, sahalarda çalışmaların hızla devam ettiğini ve operatörlerin ticari şebekelerinde yaygınlaşmanın önemli olduğunu anlattı.

Kullanımda olan 1000'in üzerinde ULAK baz istasyonunun başlangıç olarak iyi bir rakam olduğunun altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sahalarda asgari 40 bin civarı 4,5G baz istasyonu olduğu düşünüldüğünde, operatörlerin yeni yatırımlarını ULAK ağırlıklı yapmasının ülke açısından gerek ekonomik gerek güvenlik gerekse stratejik olarak değeri büyük. Önümüzdeki dönemde de ülkemizde 4,5G baz istasyonu kurulumları devam edecek.

Dünya pazarlarında belirli bölgeler öncelikli olmak üzere 5G kullanılmaya başlanırken, 2025'e kadar bazı bölgelerde de 4,5G'nin büyümeye devam edeceği göz önüne alındığında, ULAK 4,5G'nin yaygınlaşma sürecinin yurt içinde ve dışında devam edeceğini söyleyebiliriz. ULAK 4,5G ile yakalanan teknolojik değerin, gelecek dönemde tüm fırsatları kullanarak ekonomik değere dönüştürülmesi zorunluluğu var. ULAK ve ekosistemindeki yetenek, birikim ve sahada çalışan ürünlerden daha iyi istifade edilmelidir."
Anadolu Ajansı
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