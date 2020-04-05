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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı
 05 Nisan 2020 12:37
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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı
Anadolu Ajansı
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