İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e çıktı
İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı
|05 Nisan 2020 12:37
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