İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 603 oldu
|05 Nisan 2020 12:55
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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