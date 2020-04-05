Validen, sağlık çalışanlarına video konferansla moral
|05 Nisan 2020 13:12
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, dünyayı saran korona virüse (Kovid-19) karşı canlarını hiçe sayarak, görevlerinin başında bulunan sağlık çalışanlarıyla video konferans aracılığıyla toplantı yaparak, onlara moral verdi.
Vali Şentürk, Psikososyal Destek Hizmet Birimini ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve ilgililerle birlikte ilçe devlet hastanelerinde, 112 Acil Çağrı Merkezinde ve 112 Komuta Merkezinde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık personeli ile kurulan video konferansla, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
"Gece gündüz demeden, fedakarca görev başında olmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz"
Kritik bir süreçte, işin en kritik kısmını sağlık teşkilatının yaptığını belirten Vali Şentürk, şunları ifade etti:
"Gece gündüz demeden, fedakarca görev başında olmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Görevlerini kolaylaştırmak adına diğer birimlerimizle takviye etmeye çalışıyoruz ama işin kritik noktası sağlık teşkilatımızda. İnsan sağlığı açısından atılacak adımların rehberliğini yapıyorlar. Hekimlerimizin tavsiyesine göre uygulamalar yapıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz ama sizler doğrudan riskle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla sizin bilgilendirmeniz sadece hastalar için değil, potansiyeli olanlar için de önemli. Her icraatınız, duruşunuz, karşılaştığımız sıkıntının üstesinden gelme noktasındaki dirayetiniz soğukkanlılığınız bu işin toplumsal psikolojisi açısından da çok önemli. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz, inşallah çizgimizi koruyacağız. Çevre illere göre avantajlı bir pozisyonda duruyoruz. Bu avantajımızı kaybetmek istemiyoruz onun için de saha çalışmalarımıza, önleyici tedbirlere yoğun bir şekilde ağırlık veriyoruz."
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