1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evinin bir odasını sınıfa çevirdi, öğrencilerine online ders anlatıyor

Sınıf öğretmeni Emre Delice: Öğrencilerime daha verimli ve onların bu sıkıntılı zamanlarında yanlarında olabilmek, eksik kalan konularımızı işleyebilmek istiyorum
 05 Nisan 2020 14:07
Yazdır
Evinin bir odasını sınıfa çevirdi, öğrencilerine online ders anlatıyor

Kırıkkale'de 35 yaşındaki sınıf öğretmeni Emre Delice, evinin bir odasını sınıfa çevirerek öğrencilerine canlı yayın yaparak ders anlatıyor.

Emre Delice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine okulun 4 duvardan ibaret olmadığını gösterdi.

Aldığı yazı tahtasıyla evinin bir odasını sınıf ortamına dönüştüren Delice, daha sonra Facebook üzerinden canlı yayın yaparak haftada 3 gün ders anlatmaya başladı.

Emre Delice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreçten dolayı yüz yüze eğitime ara verildiğini ancak Milli Eğitim Bakanlığının EBA TV üzerinden öğrencilere gerekli dersleri anlatmaya devam ettiğini söyledi.

Kendisinin de farkındalık oluşturmak istediğini dile getiren Delice, şöyle konuştu:

"Kırıkkale'de bir taraftar derneğimizin maçlarda yaptığı canlı yayın uygulaması vardı, o aklıma geldi. Bu sayede hem daha fazla kişiye hitap edebilecektim hem de etkileşimli olacaktı. En güzel tarafı bu. Çünkü soruları sorduğum zaman bizim için önemli olan öğrencilerden dönüş almamız. Bu uygulamada da Facebook üzerinden canlı yayın yaparak çocuklara sorduğum soruların cevabını onlar oradan yazıyorlar."

Delice, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 3'er saat ders anlattığını, izleyemeyen öğrenciler için de uygun zamanlarda tekrarlar yaptığını anlattı.

- "Tanımadığım birçok öğrencim oldu bu sayede"

Velilerden çok güzel geri dönüşler olduğunu aktaran Delice, şunları kaydetti:

"Hatta tanımadığım birçok öğrencim oldu bu sayede. Canlı yayına katılan çok kişi var. Uzak şehirlerdeki öğretmen arkadaşlarımızdan dönüşler oluyor ve güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorlar. Ders anlatırken 3. sınıfa göre anlatıyorum ama bazen seviyeyi aşağı çekerek 2. sınıflara bazen de seviyeyi yukarı çekerek 4. sınıflara anlatıyorum. Genelde ortak olan konulardan yola çıktım. Öğrencilerime daha verimli ve onların bu sıkıntılı zamanlarında yanlarında olabilmek, eksik kalan konularımızı işleyebilmek istiyorum. Çekimlerimizde Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kırıkkale Büyük Anadoluspor 'Daltonlar Taraftar Grubu' her zaman yanımda oluyorlar. Çekimlerini, kurguları ve montajı arkadaşlarla yapıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İhtiyacı olan her öğretmene tahta temin edilecek'
04 Nisan 2020 16:17		 Öğretmenler, köy köy dolaşıp öğrencilerine kitap dağıttı
04 Nisan 2020 15:56
Öğretmenden örnek davranış, dolap üzerinde ders anlattı
04 Nisan 2020 15:04		 Fedakar öğretmen, yemek masasını tahtaya çevirip ders anlattı
03 Nisan 2020 22:45
Usta öğretici ve ücretli öğretmenlere telafi görevi verilebilecek
03 Nisan 2020 11:29		 32 öğretmen'den uzaktan eğitime gönüllü destek
02 Nisan 2020 13:57
Meslek dersi öğretmenleri için ek ders düzenlemesi
01 Nisan 2020 18:23		 Bodrum'da müzik öğretmenleri 'evde kal' şarkısı besteledi
31 Mart 2020 20:55
MEB, eşi işsiz kalan aylıksız izinli öğretmeni döndürecek
31 Mart 2020 17:17		 Ücretli öğretmenler için görüşme başladı
31 Mart 2020 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - Şehit annesinin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı14:52 - Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor14:49 - Radyo programcısı koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı14:41 - Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak14:35 - Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi14:30 - Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı14:28 - Belediye, sağlıkçılar için otel kiraladı14:25 - HCS Genel Müdürü Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti14:19 - YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak14:17 - Koronavirüs salgını sürecinde kanser hastalarına öneriler
14:07 - Evinin bir odasını sınıfa çevirdi, öğrencilerine online ders anlatıyor13:59 - Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı13:57 - İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza13:44 - THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor13:32 - Virüsü 9 günde yenen Macide Güleç: Hiçbir belirti yoktu13:22 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı13:20 - Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı13:12 - Validen, sağlık çalışanlarına video konferansla moral
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
din 2
kendine çay demlemek 3
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
parliament sinema klübü 1
istanbul'da ücretsiz maske dağıtımına başlanması 7
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
lgbt 2
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
84 yaşındaki koronavirüs hastasının iyileşmesi 2
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam