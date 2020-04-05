1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs salgını sürecinde kanser hastalarına öneriler

Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan: Kanser hastalarının, özellikle de tedavisi devam eden hastaların kendilerini bu salgına karşı çok iyi korumaları gerekmektedir
 05 Nisan 2020 14:17
Yazdır
Koronavirüs salgını sürecinde kanser hastalarına öneriler

Dünya genelinde 200'den fazla ülkede görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özellikle tedavisi devam eden hastaların kendilerini çok iyi korumaları gerektiği belirtildi.

Bu süreçte hastaların genel korunma önlemlerine ek olarak hastanede geçirilecek vakti azaltmak adına doktorlarına danışmak kaydıyla rutin tedavi ve takipte birtakım değişikliklere gidebileceği ifade edildi.

Yatan hastalar için ziyaretçi alınmaması, poliklinik hastalarının ise hastaneye en fazla 1 kişiyle gelmesi, mümkün olduğunca hastanelere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılmaması, zorunluluk halinde ise en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması önerisinde bulunuldu.

Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, AA muhabirine, Kovid-19 pandemisi sürecinde kanser tedavilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla gelişen kanserin, meydana geldiği organlarda normal hastalıklara benzer belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Kaplan, "Belirtilerin en önemli özelliği, ısrarcı ve giderek artan karakterde olmasıdır." dedi.

Kaplan, bu belirtilerin olması durumunda doktora başvurulması gerektiğini vurgulayarak erken tanı ile hastalıktan kurtulma oranlarının belirgin şekilde arttığını söyledi.

Bunun yanında hiçbir şikayet olmadan sağlıklı bireylerde de erken tanı için belli yaşlarda başlamak üzere tarama programları önerildiğine işaret eden Kaplan, bu bağlamda, rahim ağzı kanseri, meme kanseri, kolon kanseri, prostat kanseri ve sigara içenlerde akciğer kanseri için tarama programlarının önerildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Kaplan, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizerek sigaradan uzak durulması, doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve egzersizle kanserden korunmanın üçte iki mümkün olduğuna dikkati çekti.

- "Kanser hastaları kendilerini Kovid-19'a karşı iyi korumalı"

Dünyada 2020 yılında beklenen kanser vakası sayısının 18 milyon olduğunu dile getiren Kaplan, "Bu vakaların çoğunu akciğer, meme, kolorektal (kalın bağırsak) ve prostat kanserleri oluşturmaktadır. Bunun yanında yılda 10 milyona yakın kansere bağlı ölüm beklenmektedir. Ülkemizde ise yıllık 210 bin yeni vaka ve 120 bin ölüm beklenmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Kaplan, dünya genelinde görülen Kovid-19 pandemisinin kanser hastaları için de çok önem taşıdığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Hepimizin endişe duyarak takip ettiği Kovid-19 salgını kanser hastalarını da yakından ilgilendirmektedir. Bu, kanser hastaları özelinde de diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi ayrı bir öneme sahiptir. Bunun nedeni ise bu virüs hastalığının yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda daha riskli olmasıdır.

Bu nedenle kanser hastalarının, özellikle de tedavisi devam eden hastaların kendilerini bu salgına karşı çok iyi korumaları gerekmektedir. Maske kullanımı, el hijyeni gibi genel korunma önlemlerine ek olarak hastanede geçirilecek vakti azaltmak adına doktorlarına danışmak kaydıyla rutin tedavi ve takipte birtakım değişikliklere gidebileceğini bilmeleri lazımdır."

Bu süreçte, hastalık bulguları olmayıp rutin kontrollerine giden hastaların şikayetleri olmadığı hallerde kontrollerinin doktorlarına danışılarak ertelenebileceği, aktif tedavi alan hastalarda da hastanın ve hastanenin durumuna göre tetkiklerde erteleme kararının hastayı takip eden doktoru tarafından verilebileceğini anlatan Kaplan, "Dünyada da kabul gören, planlanmış tedavileri devam eden hastalarda genelde aksama olmaması ve maksimum korunma tedbirleriyle tedavilerin devam ettirilmesi, yeni tanı almış ya da tedavisi planlanacak hastalarda doktorun yarar göreceğini düşündüğü hastalarda tedavilerin başlanabileceğidir." diye konuştu.

Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, kanser tedavisi gören ve yeni tedaviye başlanması gereken hastaların tedavisinin devam etmesine Kovid-19 salgınının engel olmadığının ve bu kararın en iyi takip edilen doktor tarafından verilebileceği bilinmelidir.

Yatan hastalar için ziyaretçi alınmaması ve poliklinik için hastaların en fazla 1 kişiyle gelmesi önerilir. Mümkün olduğunca hastanelere giderken toplu taşıma kullanılmaması, kullanılmak zorunda ise en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması önerilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prostat kanserinin görülme sıklığı artıyor
13 Mart 2020 10:15		 Kanserde akıllı dönem
04 Şubat 2020 18:47
Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün
03 Şubat 2020 21:51		 Kansere yol açan faktörlerden kaçınmak ölümleri yüzde 30 ila 50 azaltıyor
03 Şubat 2020 11:04
Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı
02 Ocak 2020 11:33		 Kanser savaşında Türk bilim adamları
26 Kasım 2019 07:11
Doç. Dr. Nilüfer Avcı: Kanser tedavisi kişiye özeldir
17 Kasım 2019 22:10		 'Hekimlik sanatı' ile 3. nesil kanserden korunur'
10 Kasım 2019 17:27
Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı
07 Kasım 2019 23:42		 500 erkeğe meme kanseri tanısı konuldu
05 Kasım 2019 09:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - Şehit annesinin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı14:52 - Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor14:49 - Radyo programcısı koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı14:41 - Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak14:35 - Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi14:30 - Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı14:28 - Belediye, sağlıkçılar için otel kiraladı14:25 - HCS Genel Müdürü Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti14:19 - YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak14:17 - Koronavirüs salgını sürecinde kanser hastalarına öneriler
14:07 - Evinin bir odasını sınıfa çevirdi, öğrencilerine online ders anlatıyor13:59 - Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı13:57 - İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza13:44 - THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor13:32 - Virüsü 9 günde yenen Macide Güleç: Hiçbir belirti yoktu13:22 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı13:20 - Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı13:12 - Validen, sağlık çalışanlarına video konferansla moral
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
bu konuda konuşmak istemiyorum 1
sumak 3
uşak valisinin şehir turu 2
din 2
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
84 yaşındaki koronavirüs hastasının iyileşmesi 2
lgbt 2
bamya 1
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam