HCS Genel Müdürü Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti
|05 Nisan 2020 14:25
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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, HCS Genel Müdürü Ufuk Yılmaz'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Mesai arkadaşınızı bile son yolculuğuna uğurlayamadığınız bir illet bu. Bu acılı günümüzde Sağlık Bakanlığımıza yapacağımız günlük maske yardım sayısını 50 bine çıkardık. Ve başladık" dedi.
Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, HCS Genel Müdürü Ufuk Yılmaz'ın vefat haberini kendi twitter hesabından, "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciün.Ortak olduğumuz şirketlerimizden HCS Kablonun Genel Müdürü kıymetli mesai arkadaşımız Ufuk Yılmaz beyi 43 yaşında hiç bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen Covid-19 nedeni ile kaybettik. Acımız büyük, başımız sağolsun" mesajı ile duyurdu.
Ertekin, daha sonra, "Kıymetli HCS Genel Müdürümüz Ufuk Yılmaz beyin cenazesine alınan tedbirler nedeniyle katılamadık. Mesai arkadaşınızı bile son yolculuğuna uğurlayamadığınız bir illet bu. Bu acılı günümüzde Sağlık Bakanlığımıza yapacağımız günlük maske yardım sayısını 50 bine çıkardık. Ve başladık" mesajı ile Sağlık Bakanlığı için günlük maske yapma sayısını 50 bine çıkardıklarını duyurdu.
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