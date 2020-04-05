1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye, sağlıkçılar için otel kiraladı

Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline desteğini sürdürüyor
 05 Nisan 2020 14:28
Yazdır
Belediye, sağlıkçılar için otel kiraladı

Yıldırım Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline desteğini sürdürüyor.

Daha evvel Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlıkçılara Yeşil Yıldırım Oteli'ni tahsis eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu defa da gece gündüz demeden hasta insanlara yardım etmeye çalışan sağlık personelleri için otel kiraladı. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen otel, personelin hem daha iyi şartlarda dinlenmelerini hem de çalışanlardan virüsün başkalarına buluşma riskini azaltacak. Yıldırım Belediyesi tarafından ilk etapta bir ay boyunca kiralanan otelde 70 kişi kalabilecek.

Bursa'nın merkezinde yer alan otel Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına hizmet verecek.

Mahalli idareler olarak bu zor günlerde sağlık personellerine destek olmayı sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparken bir yandan da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sosyal destek bağlamında gıda yardımı, sıcak yemek ve ekmek yardımı hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte bu süreçte en çok risk altında bulunan ve fedakarca hizmet eden kıymetli sağlık çalışanlarımızı da unutmuyoruz. Öncelikli olarak bu süreçte Yeşil Yıldırım Otelimizi sağlık personelimize tahsis etmiştik, fakat bunun yeterli olmadığını gördük. Bu minvalde Yıldırım'da hizmet veren Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizdeki sağlık çalışanlarımız için dört yıldızlı, 70 oda kapasiteli nezih bir oteli kiralayarak bu oteli de sağlıkçılarımızın hizmetine sunduk. Bizler fedakar sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor
05 Nisan 2020 14:52		 Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak
05 Nisan 2020 14:41
HCS Genel Müdürü Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 14:25		 Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı
05 Nisan 2020 13:59
Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı
05 Nisan 2020 13:20		 Validen, sağlık çalışanlarına video konferansla moral
05 Nisan 2020 13:12
Oğluna doğum günü sürprizi yapmak isteyen anne için kilometrelerce yol katettiler
05 Nisan 2020 13:05		 İstanbul barajları alarm veriyor
05 Nisan 2020 12:25
Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor
05 Nisan 2020 12:03		 Kayseri Şehir Hastanesi sağlıkta yükü sırtlıyor
05 Nisan 2020 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - Şehit annesinin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı14:52 - Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor14:49 - Radyo programcısı koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı14:41 - Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak14:35 - Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi14:30 - Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı14:28 - Belediye, sağlıkçılar için otel kiraladı14:25 - HCS Genel Müdürü Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti14:19 - YÖK'e 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak14:17 - Koronavirüs salgını sürecinde kanser hastalarına öneriler
14:07 - Evinin bir odasını sınıfa çevirdi, öğrencilerine online ders anlatıyor13:59 - Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı13:57 - İki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza13:44 - THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor13:32 - Virüsü 9 günde yenen Macide Güleç: Hiçbir belirti yoktu13:22 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı13:20 - Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı13:12 - Validen, sağlık çalışanlarına video konferansla moral
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
İngiltere'den imdat çığlığı: Cenazelere boğulduk yardım edin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
puhahahaha 2
bamya 1
karantinadan kaçmak 2
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 4
sumak 3
ücretsiz kolonya ve maske dağıtımının sınırlı olması 1
grup yorum 4
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 3
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 1
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam