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Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, twitterden yaptığı paylaşımda 'küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada' ifadelerini kullandı
 05 Nisan 2020 14:35
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Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, twitterden yaptığı paylaşımda 'küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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