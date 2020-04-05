Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, twitterden yaptığı paylaşımda 'küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada' ifadelerini kullandı
|05 Nisan 2020 14:35
|Yazdır
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, twitterden yaptığı paylaşımda 'küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada' ifadelerini kullandı.
İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0tAtes Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüsü savaşçıları: Onlarca proje ise bitmek üzere
05 Nisan 2020 08:56
|Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
05 Nisan 2020 08:30
|Maske, Kovid-19'un nefes yoluyla yayılmasını kırıyor
04 Nisan 2020 17:17
|Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirin
04 Nisan 2020 16:25
|Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
04 Nisan 2020 15:59
|Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik
04 Nisan 2020 10:02
|Koronavirüste hayalet taşıyıcı uyarısı
04 Nisan 2020 09:07
|84 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
03 Nisan 2020 17:37
|Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 koronavirüs hastası taburcu edildi
03 Nisan 2020 10:52
|'Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir'
02 Nisan 2020 19:55