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Radyo programcısı koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı

İstanbul'da radyo programcılığı yapan İzmirli Caner Bulut (37), korona virüse yakalandı. Evinde çektiği videoyla yaşadıklarını anlatan Bulut, 'bu benim, dışarıda yaklaşık 15 dakika vakit geçirmemle kapmış olduğum bir hastalık. İhtiyaçlarımı alıp hemen eve dönmüştüm. Gecesinde şiddetli ateş, mide bulantısı ve ağrı ile kendimi birdenbire hastanede buldum.' dedi.
 05 Nisan 2020 14:49
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Radyo programcısı koronavirüse nasıl yakalandığını anlattı

İstanbul'da radyo programcısı ve seslendirme sanatçısı olarak çalışan İzmirli Caner Bulut (37), nasıl korona virüse yakalandığını, evinde çektiği video ile anlattı. Konuşması sırasında üzerinde battaniye olan ve sık sık öksürdüğü görülen Bulut, virüsü sadece 15 dakika süren alışveriş sırasında kaptığını belirtti.

"15 dakika alışveriş yapıp eve dönmüştüm"

Bulut çektiği videoda şunları söyledi: "Bugün biraz daha güzel uyandım. Beni merak edenlerin beni görmesi ve daha iyi olduğumu bilmesini istediğim için bu videoyu çektim. Hastanenin içini gören biri olarak hakikaten dikkatli olmanızı söylemek ve bunu idrak etmenizi sağlamak istiyorum. Herkesin ağzında şu var; 'zaten bir gün öleceğiz.' Emin olun böyle ölmek istemezsiniz. O yüzden dikkat edin. Hatta çok dikkat edin. Kolay bir şeyle karşı karşıya değiliz. Belki olayın ciddiyetinin farkına varmıyorsunuz ama eğer olayın merkezine düşerseniz ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız. Dilerim düşmezsiniz. Biliyorum bazı sebeplerden dolayı dışarı çıkmalısınız ama bence dışarıda olmak zorunda kalanlar, evde kendilerine bir oda ayarlamalı. Çünkü bu benim, dışarıda yaklaşık 15 dakika vakit geçirmemle kapmış olduğum bir hastalık. İhtiyaçlarımı alıp hemen eve dönmüştüm. Gecesinde şiddetli ateş, mide bulantısı ve ağrı ile kendimi birdenbire hastanede buldum. Şu dönem, gerçekten birbirimize destek olmamız gereken bir zaman. Hastaneye giderseniz neyle karşı karşıya kaldığınızı kendi gözlerinizle görürsünüz. Kendiniz, aileniz, dünyadaki herkes için dua edin. Devletiniz için de dua edin. İçeride inanılmaz bir harcama, inanılmaz bir emek gücü var. Onlara da lütfen saygı duyun. Eğer devlet bir kere daha yardım çağrısı yaparsa elinizden geliyorsa yapın, elinizden gelmiyorsa susun. Gerçekten ciddi paralar harcanıyor, ciddi emekler harcanıyor. Şimdilik acil bir sağlık problemim yok. Bu süreyi evde geçiriyorum ve ilaçlarımı alıyorum."
İhlas Haber Ajansı
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