Şehit annesinin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı
|05 Nisan 2020 15:04
|Yazdır
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan şehit annesi Gülser Açıkgöz'ün yardımına koşan jandarma ekipleri, yaşlı kadının ihtiyaçlarını karşıladı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1999 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon dönüşünde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emin Açıkgöz'ün, Akören Mahallesi'nde oturan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle evinden dışarı çıkamayan annesi Gülseren Açıkgöz'ü ziyaret etti.
Şehit annesi Açıkgöz'ün ihtiyaçlarını temin eden ekipler, bahçesinde bulunan ve yakacak olarak kullanılan odunları da kesti.
Kestikleri odunları eve taşıyan jandarma ekiplerine teşekkür eden şehit annesi Gülseren Açıkgöz, "Allah onlardan razı olsun. Hepsi benim evladım. Halimi hatırımı sormaya geldiler, odunlarımı kestiler. Dualarımız onlar için." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
05 Nisan 2020 16:20
|Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
05 Nisan 2020 16:16
|Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası
05 Nisan 2020 16:12
|İstanbul'a giriş-çıkışlarda kontroller devam ediyor
05 Nisan 2020 16:08
|Derslerini takip edemeyen öğrenciye TV hediye edildi
05 Nisan 2020 16:00
|YÖK Başkanı: 'YÖK Dersleri Platformu'nu açık erişime sunduk
05 Nisan 2020 15:44
|Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol ulaşıma kapatıldı
05 Nisan 2020 15:40
|PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
05 Nisan 2020 15:36
|Cezayir'den getirilen 450 Türk işçi, karantinaya alındı
05 Nisan 2020 15:28
|THY, tahliye seferlerine devam edecek
05 Nisan 2020 15:24