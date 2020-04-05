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Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor

Siirt'te bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.
 05 Nisan 2020 15:52
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Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor

Siirt'te bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, koronavirüse karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika ısıtıyor.

Paranın bu yöntemle dezenfekte olduğuna inandığını dile getiren Kasar, "Elimizden geldiğince iş yerini dezenfekte ediyoruz. Her gün müşterilerden aldığımız madeni paraları tepsinin içindeki suya bırakıyoruz ardından fırında ısıya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içindeki bozuk paralar dezenfekte edildikten sonra müşterilerimize sunuyoruz. Bu yöntemle tepsideki madeni para buharla dezenfekte oluyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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