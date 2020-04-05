Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol ulaşıma kapatıldı
Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla Osmaniye'ye bağlanan ara yol toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
|05 Nisan 2020 15:40
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Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla Osmaniye'ye bağlanan ara yol toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Hatay'ın Erzin ilçesinde de bazı tedbirler alındı.
Kenti Osmaniye'ye bağlayan ara yol toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe sınırında oluşturduğu uygulama noktasında sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü, geçişin kapatıldığını duyurdu.
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