1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un meydanlarında 'koronavirüs sessizliği'

Vatandaşların koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yağmurun da etkisiyle "evde kal" çağrılarına uyduğu görüldü- Hafta sonunda Beykoz, Üsküdar, Kadıköy sahili boş kalırken, Çekmeköy Meydanı da sessizliğe büründü
 05 Nisan 2020 15:48
Yazdır
İstanbul'un meydanlarında 'koronavirüs sessizliği'

İstanbul, sağanak ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerinin etkisiyle pazar sabahı adeta hayalet kente büründü.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte hafta sonlarının uğrak mekanlarında sessizlik hakim.

Birçok iş yerinin alınan tedbirler kapsamında geçici olarak kapatılması, şehre giriş çıkışların durdurulması ve 20 yaşından küçük, 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından kentte insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Yağışlı hava da yoğunluğun azalmasında etkili olurken, park ve sahiller başta olmak üzere insanların hafta sonlarını geçirmeyi tercih ettiği bölgeler boş kaldı. Salgın sebebiyle vatandaşların büyük oranda çağrılara uyarak evde kalmayı tercih ettiği, cadde ve sokaklarda ihtiyaçlarını karşılamak için fırına ya da markete giden az sayıda insan görülüyor.

Kent meydanları ve sahil şeritleri kedi, köpek ve güvercinlerin oyun olanına dönüştü.

Polis ve belediye görevlileri kentin birçok noktasında önlem alarak görev alanları kapsamında çalışma yaptı.

Normal günlerde kalabalık olan Üsküdar Sahili, Salacak, Kadıköy ve Beykoz sahilinde bugün sessizlik hakim. Vatandaşların, "evde kal" uyarısına riayet ettiği görüldü. Sahiller sessizliğe bürünürken, Çekmeköy Meydanı'nın da boş kaldığı gözlendi.

Öte yandan İETT duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldı ve trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Tedbirler kapsamında, Beykoz Korusu Sosyal Tesislerinin girişleri de kapatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabah akşam parkta toplanıyorlardı... Polis harekete geçti
05 Nisan 2020 15:32		 Kırklareli'nde koronavirüs teşhisi konulan 71 hastanın takibi devam ediyor
05 Nisan 2020 14:52
Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak
05 Nisan 2020 14:41		 Belediye, sağlıkçılar için otel kiraladı
05 Nisan 2020 14:28
HCS Genel Müdürü Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 14:25		 Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı
05 Nisan 2020 13:59
Bolu'da iki cadde yayalara kapatıldı
05 Nisan 2020 13:20		 Validen, sağlık çalışanlarına video konferansla moral
05 Nisan 2020 13:12
Oğluna doğum günü sürprizi yapmak isteyen anne için kilometrelerce yol katettiler
05 Nisan 2020 13:05		 İstanbul barajları alarm veriyor
05 Nisan 2020 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - Akademisyen, şarkı besteleyip Bakan Koca'ya gönderdi16:37 - Güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı16:32 - İngiltere'de son 24 saatte 621 kişi hayatını kaybetti16:28 - Ankara'da karantinadaki hastaneden kaçan kişi yakalandı16:20 - Hollanda'da son 24 saatte 1224 hasta hayatını kaybetti16:20 - Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor16:20 - MSB: TSK'den 19 bin 203 personel ihraç edildi16:16 - Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor16:12 - Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası16:08 - İstanbul'a giriş-çıkışlarda kontroller devam ediyor
16:04 - Bakan Selçuk'tan Cem Karaca için özel paylaşım16:00 - Derslerini takip edemeyen öğrenciye TV hediye edildi15:56 - Jandarma'dan koronavirüs riskine karşı '14 kural' videosu15:52 - Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor15:48 - İstanbul'un meydanlarında 'koronavirüs sessizliği'15:44 - YÖK Başkanı: 'YÖK Dersleri Platformu'nu açık erişime sunduk15:40 - Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol ulaşıma kapatıldı15:36 - PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
Soylu'dan Helin Bölek yanıtı: Hastaneden sizin vekilleriniz çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendine çay demlemek 3
Teslimiyet 1
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
parliament sinema klübü 1
ilkokul numaramız 1
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
mem.net sözlük cafe 16
uşak valisinin şehir turu 1
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
bu konuda konuşmak istemiyorum 1
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam