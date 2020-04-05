Jandarma'dan koronavirüs riskine karşı '14 kural' videosu
Jandarma Genel Komutanlığından korona virüs riskine karşı '14 kural' videosu
|05 Nisan 2020 15:56
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Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile korona virüs (Covid-19) riskine karşı uyulması gereken 14 kuralı anlattı.
Türkiye'nin de bütün dünyada olduğu gibi korona virüs ile mücadele ettiğine dikkat çekilen videoda, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kural anlatıldı.
Tedbirlere uyarak, virüsün yayılmasına da engel olunacağının önemi anlatılan videoda, korona virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığı mesajı verildi.
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