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Bakan Selçuk'tan Cem Karaca için özel paylaşım

Selçuk, 2004'te vefat eden sanatçı Cem Karaca'nın doğum gününe ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sanatçının "Bu son olsun" isimli şarkısına yer vererek gençlere mesaj verdi
 05 Nisan 2020 16:04
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Bakan Selçuk'tan Cem Karaca için özel paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2004'te vefat eden sanatçı Cem Karaca'nın doğum gününü kutladığı paylaşımında sanatçının "Bu son olsun" isimli şarkısına yer vererek gençlere de mesaj verdi.

Selçuk, Twitter hesabından Karaca'nın doğum gününü kutlayan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Karaca'nın "Bu son olsun" isimli şarkısına yer veren Bakan Selçuk, gençlere yönelik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Evde kalarak geçireceğimiz bu pazar günününe eskilerden bir şarkı eşlik edecekse bu, kesinlikle 'Bugün sen çok gençsin yavrum/Hayat ümit neşe dolu/Mutlu günler vaat ediyor/Sana yıllar ömür boyu' şarkısı olacaktır. Doğum günün kutlu olsun Cem Karaca."

Anadolu Ajansı
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