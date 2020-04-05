İstanbul'a giriş-çıkışlarda kontroller devam ediyor
|05 Nisan 2020 16:08
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Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını için alınan önlemler kapsamında İstanbul'a giriş çıkış yapan araçların denetimi sürüyor.
Anadolu Yakası'nda Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli gelişi ile il sınırındaki dinlenme tesisleri, D-100 Karayolu Güney Şifa Mahallesi yan yol girişi, TEM Kocaeli istikameti Orhanlı köprü altı; Avrupa Yakası'nda ise D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya Mevkii, D-100 Kuzey Çorlu Değirmenköy ışıklı kavşağı ile TEM Kuzey ve Güney Yol Çerkezköy ile Kınalı gişeleri arasında yapılan denetimlerde İstanbul'a giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar durduruluyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma'ya bağlı ekiplerce yapılan kontrollerin ardından istisnai olarak izin verilen araçlar geçiş yapabiliyor.
Sağlık ekipleri de vatandaşların ateşlerini ölçerek gerekli uyarılarda bulunuyor.
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