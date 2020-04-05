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Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası

>Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evin avlusunda toplanan 30 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
 05 Nisan 2020 16:12
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Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evin avlusunda toplanan 30 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir evin avlusunda toplanan çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerini belirledi.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda avludaki çoğu kişinin ayrıldığı tespit edildi.

Sosyal medya paylaşımlarından evin avlusunda bulundukları belirlenen 30 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Avludaki diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ilçe kırsalındaki Narlıova Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden 3 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.
Anadolu Ajansı
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