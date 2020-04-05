Hollanda'da son 24 saatte 1224 hasta hayatını kaybetti
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1224 artarak 17 bin 851'e ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 1766 oldu.
|05 Nisan 2020 16:20
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Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1224 artarak 17 bin 851'e ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 1766 oldu.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 253 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 6 bin 875'e ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 1224 artarak 17 bin 851'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 115 artışla 1766 olduğu kaydedildi.
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