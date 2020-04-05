Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti
|05 Nisan 2020 20:00
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan 2020 tarihli verileri açıkladı.
Bugün toplam 20.065 test yapıldı. 3.135 yeni vaka tespiti yapıldı. 73 kişi hayatını kaybederken, bugün 256 hasta iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını hakkındaki son verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 20.065 test yapıldığını belirten Koca, "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 yeni ölüm, 289 yeni tanı var)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 yeni ölüm, 293 yeni tanı var)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 yeni ölüm, 343 yeni tanı var)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 yeni ölüm, 561 yeni tanı var)-Test sayısı 5.035
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 yeni ölüm, 1.196 yeni tanı var)- Test sayısı 7.286
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 yeni ölüm, 2.069 yeni tanı var)- Test sayısı 7.533
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 yeni ölüm, 1704 yeni tanı var)- Test sayısı 7.641
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 yeni ölüm, 1815 yeni tanı var)- Test sayısı 9.982
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 yeni ölüm, 1610 yeni tanı var)- Test sayısı 11.535
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 yeni ölüm, 2704 yeni tanı var) Test sayısı 15.442
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 yeni ölüm, 2148 yeni tanı var ) Test sayısı 14.396
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 yeni ölüm, 2456 yeni tanı var) Test sayısı 18.757
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 yeni ölüm, 2786 yeni tanı var) Test sayısı 16.160
4 Nisan: 23 bin 934 vaka, 501 ölüm (76 yeni ölüm, 3 bin 13 yeni tanı, Test sayısı 19 bin 664
5 Nisan: 27 bin 069 vaka, 574 ölüm (74 yeni ölüm, 3 bin 135 yeni tanı, Test sayısı 20 bin 065- Toplam test sayısı 181 bin 445
Bu tür önemli haberlerden anlık haberdar olmak için memurlar.net'in Android uygulamasını indirebilirsiniz. Android uygulamamız için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüsü savaşçıları: Onlarca proje ise bitmek üzere
05 Nisan 2020 08:56
|Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
05 Nisan 2020 08:30
|Sağlık Bakanlığı: 76 hastamız hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 20:24
|KTÜ Öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 18:00
|Koronavirüsü yenen Yusuf Alabarda yaşadıklarını anlattı
04 Nisan 2020 16:52
|Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı
04 Nisan 2020 15:59
|Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
04 Nisan 2020 09:30
|Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
04 Nisan 2020 09:13
|'Tanzim' maske satışı başlıyor
04 Nisan 2020 09:05
|Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
04 Nisan 2020 08:30