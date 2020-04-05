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Ankara'da karantinadaki hastaneden kaçan kişi yakalandı

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
 05 Nisan 2020 16:28
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Ankara'da karantinadaki hastaneden kaçan kişi yakalandı

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

Anadolu Ajansı
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