Güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.
|05 Nisan 2020 16:37
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Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.
KKTC'den getirilenlerin gözlem altında tutuldukları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda görevli güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle yaralayan U.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen U.K, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
U.K, 2 Nisan'da, eşiyle aynı yurtta güvenlik görevlisi olan Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle yaralayıp kaçmış ve 4 Nisan'da Kemerhisar beldesinde saklandığı evde yakalanmıştı.
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