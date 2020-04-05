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Uzman çavuş birlikte alkol aldığı arkadaşını kazara öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde izne gelen uzman çavuş, birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancasıyla kazara vurarak öldürdü.
 05 Nisan 2020 16:52
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Uzman çavuş birlikte alkol aldığı arkadaşını kazara öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde izne gelen uzman çavuş, birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancasıyla kazara vurarak öldürdü. Olayın ardından uzman çavuş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce görev yaptığı yerden memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine izne gelen 25 yaşındaki Uzman Çavuş M.İ.U, yakın arkadaşı Ferhat Güzel (26) ile ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Küçüksü köyü Çanşa Deresi mevkiinde alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki arkadaş yanlarında bulunan silahla havaya ateş etmeye başladı. M.İ.U'ya ait olduğu öğrenilen silahın kazara ateş alması sonucu silahtan çıkan kurşunlar yakın arkadaşı Ferhat Güzel'e isabet etti. Ferhat Güzel, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Paniğe kapılan Uzman Çavuş M.İ.U, arkadaşını aracına bindirerek Taşköprü Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Güzel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından M.İ.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Uzman Çavuş M.İ.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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