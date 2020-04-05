Uzman çavuş birlikte alkol aldığı arkadaşını kazara öldürdü
|05 Nisan 2020 16:52
|Yazdır
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde izne gelen uzman çavuş, birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancasıyla kazara vurarak öldürdü. Olayın ardından uzman çavuş, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce görev yaptığı yerden memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine izne gelen 25 yaşındaki Uzman Çavuş M.İ.U, yakın arkadaşı Ferhat Güzel (26) ile ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Küçüksü köyü Çanşa Deresi mevkiinde alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iki arkadaş yanlarında bulunan silahla havaya ateş etmeye başladı. M.İ.U'ya ait olduğu öğrenilen silahın kazara ateş alması sonucu silahtan çıkan kurşunlar yakın arkadaşı Ferhat Güzel'e isabet etti. Ferhat Güzel, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Paniğe kapılan Uzman Çavuş M.İ.U, arkadaşını aracına bindirerek Taşköprü Devlet Hastanesine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Güzel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından M.İ.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Uzman Çavuş M.İ.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Koronavirüs' günlerinde aile içi şiddet arttı
05 Nisan 2020 18:03
|İstanbul Emniyeti, sahte imalatçılara göz açtırmıyor
05 Nisan 2020 17:33
|Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kişi öldü
05 Nisan 2020 17:29
|Kars'ta apartta kumar oynayan 8 kişi gözaltına alındı
05 Nisan 2020 17:05
|Korona şüphesiyle tedavi gören şahıs polisi alarma geçirdi
05 Nisan 2020 16:57
|Ankara'da karantinadaki hastaneden kaçan kişi yakalandı
05 Nisan 2020 16:28
|Çöken kerpiç evden çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş öldü
05 Nisan 2020 07:43
|Araç denize uçtu, kadın sürücüyü eski dalgıç kurtardı
04 Nisan 2020 23:17
|Otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 22:36
|Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı
04 Nisan 2020 15:53