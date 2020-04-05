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Kars'ta apartta kumar oynayan 8 kişi gözaltına alındı
Kars'ta polis ekipleri, kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı.
|05 Nisan 2020 17:05
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Kars'ta polis ekipleri, kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bulunan apartın kumar oynatılması amacıyla kiralandığını tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda S.T, R.M, S.M, K.Y, A.A, R.Ö, M.M ve F.Y. kumar oynarken yakalandı.
Gözaltına alınan 8 kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası kesildi.
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