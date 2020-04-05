1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'da iki göçmen kampı karantinaya alındı

Yunanistan'da ikinci göçmen kampı olan Malakasa Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
 05 Nisan 2020 17:09
Yazdır
Yunanistan'da iki göçmen kampı karantinaya alındı

Yunanistan'da ikinci göçmen kampı olan Malakasa Kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Atina'nın 45 kilometre kuzeyinde yer alan Malakasa Kampı'nda 53 yaşında Afgan kökenli bir sığınmacıda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kampın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Atina'daki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilen sığınmacının temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı kaydedildi.

- "14 gün karantinada kalacak"

Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, katıldığı televizyon programında, ''Riçona Kampı'nda olduğu gibi bu kamp da 14 gün karantinada kalacak.'' dedi.

Yunanistan'da şu ana kadar karantinaya alınan iki kampın da Atina'ya yakın olmasının dışında başka bir benzerliğinin bulunmadığını söyleyen Mitarakis, ''Kamp alanında dışarı çıkmayı kısıtlamak gibi tedbirlerin uygulanması çok zor'' ifadesini kullandı.

- Virüsün Yunan adalarındaki kamplara sıçramasından endişe ediliyor

Atina yakınlarındaki Riçona Kampı, 2 Nisan Perşembe kamptaki 20 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Yaklaşık 2 bin 800 sığınmacının bulunduğu kampta kısa süre önce doğum yapan Afrika kökenli bir kadına virüs bulaştığı tespit edilmişti.

Virüsün binlerce sığınmacının kötü koşullarda tutulduğu Yunan adalarındaki kamplara sıçramasından endişe ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer gönüllü gruplar, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, Kovid-19 salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Şu ana kadar Yunan adalarındaki göçmen kamplarında Kovid-19'a rastlanmadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Libya eski Başbakanı, koronadan hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 17:58		 ABD'de son 24 saatte 1340 kişi hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 17:13
İngiltere'de son 24 saatte 621 kişi hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 16:32		 Hollanda'da son 24 saatte 115 hasta hayatını kaybetti
05 Nisan 2020 16:20
Avrupa'nın Kovid-19 mücadelesi devam ediyor
05 Nisan 2020 15:12		 Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı
05 Nisan 2020 13:22
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 603 oldu
05 Nisan 2020 12:55		 Belçika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'e yaklaştı
05 Nisan 2020 12:46
İspanya'da koronavirüs ölümlerindeki artış oranı azalıyor
05 Nisan 2020 12:37		 İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 8 bini aştı
05 Nisan 2020 12:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:13 - İzmir'de pazaryerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı18:08 - İşte Google'ın Türkiye hareketlilik raporu18:03 - 'Koronavirüs' günlerinde aile içi şiddet arttı17:58 - Libya eski Başbakanı, koronadan hayatını kaybetti17:53 - 68 yaşındaki Profesör, koronavirüsü atlattı17:48 - Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde17:43 - Beşiktaş'tan kampanyaya 1 milyon 903 bin TL bağış17:38 - İl hakeminin eşi koronavirüsünü atlattı, sıra hakemde17:33 - İstanbul Emniyeti, sahte imalatçılara göz açtırmıyor17:29 - Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kişi öldü
17:25 - Karantinadaki misafirlerden yurtlara övgü dolu sözler17:21 - Bakan Karaismailoğlu: Bitirmesi gerekenler bitirmedi bu yolu17:17 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden koronavirüs açıklaması17:13 - ABD'de son 24 saatte 1340 kişi hayatını kaybetti17:09 - Yunanistan'da iki göçmen kampı karantinaya alındı17:05 - Kars'ta apartta kumar oynayan 8 kişi gözaltına alındı17:01 - İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge16:57 - Korona şüphesiyle tedavi gören şahıs polisi alarma geçirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
puhahahaha 2
parliament sinema klübü 1
yaşlılara ceza yazdı diye jandarmaya atarlanma 2
mehmet cengiz'in 34 milyon tl bağış yapması 3
ilkokul numaramız 1
erkan petekkaya'nın sosyal medya hesaplarının kapanması 2
bamya 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 2
lgbt 2
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam