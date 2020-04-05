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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden koronavirüs açıklaması

"Personelin salgından etkilenmemesi amacıyla hijyene özen gösterilmesi, başvuru ekipmanlarının dezenfekte edilmesi gibi önleyici tedbirleri öncelikli alan kurumlardan biriyiz"
 05 Nisan 2020 17:17
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden koronavirüs açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, personelinin salgından etkilenmemesi amacıyla hijyene özen gösterilmesi, başvuru ekipmanlarının dezenfekte edilmesi gibi önleyici tedbirleri öncelikli alan kurumlardan biri olduklarını, Kurumla ilgili gündeme getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir gazetede "Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor" başlığıyla yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vatandaşa sundukları hizmetlerle Türkiye'nin gözbebeği olduklarına, kamu hizmetinin devamlılığı açısından özel önem taşıyan nüfus müdürlüklerinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle açıklama yapmak durumunda kaldıklarına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevularını iptal ederek sağlıkları açısından hizmet sunumunu sokağa çıkma yasağı tedbirlerinden önce durduran ilk kurum olduk, 60 yaş üstü, engelli, hamile, süt izni ve kronik hastalığı olan ülke genelindeki personelinin yüzde 27'sine idari izin verdik, kalan personelimizin ise esnek çalışmaya uygun olarak en asgari düzeyde hizmet vermesini sağladık. Zorunlu haller haricinde randevusuz başvuruyu engellemek ve kişi başına işlem süresini 1 saate çıkarmak suretiyle 1054 hizmet noktamızın tamamında günlük 120 bin başvuru sayısını 8 bin'e kadar düşürerek yoğunluğu minimuma indirdik. Personelin salgından etkilenmemesi amacıyla hijyene özen gösterilmesi, başvuru ekipmanlarının dezenfekte edilmesi gibi önleyici tedbirleri öncelikli alan kurumlardan biriyiz. Kurumumuz hakkındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
Anadolu Ajansı
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