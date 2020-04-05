Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden koronavirüs açıklaması
|05 Nisan 2020 17:17
|Yazdır
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, personelinin salgından etkilenmemesi amacıyla hijyene özen gösterilmesi, başvuru ekipmanlarının dezenfekte edilmesi gibi önleyici tedbirleri öncelikli alan kurumlardan biri olduklarını, Kurumla ilgili gündeme getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir gazetede "Nüfus müdürlükleri tehlike saçıyor" başlığıyla yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Vatandaşa sundukları hizmetlerle Türkiye'nin gözbebeği olduklarına, kamu hizmetinin devamlılığı açısından özel önem taşıyan nüfus müdürlüklerinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle açıklama yapmak durumunda kaldıklarına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevularını iptal ederek sağlıkları açısından hizmet sunumunu sokağa çıkma yasağı tedbirlerinden önce durduran ilk kurum olduk, 60 yaş üstü, engelli, hamile, süt izni ve kronik hastalığı olan ülke genelindeki personelinin yüzde 27'sine idari izin verdik, kalan personelimizin ise esnek çalışmaya uygun olarak en asgari düzeyde hizmet vermesini sağladık. Zorunlu haller haricinde randevusuz başvuruyu engellemek ve kişi başına işlem süresini 1 saate çıkarmak suretiyle 1054 hizmet noktamızın tamamında günlük 120 bin başvuru sayısını 8 bin'e kadar düşürerek yoğunluğu minimuma indirdik. Personelin salgından etkilenmemesi amacıyla hijyene özen gösterilmesi, başvuru ekipmanlarının dezenfekte edilmesi gibi önleyici tedbirleri öncelikli alan kurumlardan biriyiz. Kurumumuz hakkındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
Eksiklik bizde!Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) April 5, 2020
Türkiye'de Koronavirüs tedbirlerini ilk alan kurumlardan biri olarak kendimizi çok anlatamamışız.
Yoksa Cumhuriyet gazetesinin kötü niyetli haber yapacağı aklımıza bile gelmez.
İşte @cumhuriyetgzt 'in haber yapmak için arayıp bulamadığı önlemlerimiz; pic.twitter.com/GaoR1mfQwY
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi
05 Nisan 2020 18:18
|Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
05 Nisan 2020 17:48
|Karantinadaki misafirlerden yurtlara övgü dolu sözler
05 Nisan 2020 17:25
|İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
05 Nisan 2020 17:01
|Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
05 Nisan 2020 16:20
|Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
05 Nisan 2020 16:16
|Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye para cezası
05 Nisan 2020 16:12
|İstanbul'a giriş-çıkışlarda kontroller devam ediyor
05 Nisan 2020 16:08
|Derslerini takip edemeyen öğrenciye TV hediye edildi
05 Nisan 2020 16:00
|YÖK Başkanı: Öğrencilere eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz
05 Nisan 2020 15:44