İl hakeminin eşi koronavirüsünü atlattı, sıra hakemde
Zonguldaklı İl Hakemi E. F. Ç.'in eşi T. Y. Ç., korona virüs salgının büyük bir kısmını atlatarak evde tedavi edilmesine başlandı.
|05 Nisan 2020 17:38
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Zonguldaklı İl Hakemi E. F. Ç.'in eşi T. Y. Ç., korona virüs salgının büyük bir kısmını atlatarak evde tedavi edilmesine başlandı.
Zonguldaklı İl Hakemi E. F. Ç. ve eşi T. Y. Ç. korona virüs teşhisi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Çiftinden iyi haberler gelmeye başladı. T. Y. Ç.'nin salgının büyük bir kısmını atlattığı ve tedavisinin evde devam edilmesine karar verildi. Öte yandan İl Hakemi'nin durumunun ise iyiye gittiği ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
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