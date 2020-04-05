68 yaşındaki Profesör, koronavirüsü atlattı
|05 Nisan 2020 17:53
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"TEDAVİLERİ ÇOK BAŞARILI OLMUŞTUR"
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim dalından yakın zamanda emekli olan Prof. Dr. Hidayet Sarı, 21 gün önce koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 10 gün önce tedavi görmeye başlayan 68 yaşındaki Prof. Sarı, iki gün önce taburcu oldu. Eşi Prof. Dr. Nil Sarı'nın da koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda olduğunu söyleyen Sarı, eşiyle birlikte tedavi gördükleri hastanenin sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, diğer koronavirüs hastalarına umut olması için bir video paylaştı.
Tedavinin başarılı olduğunu söyleyen Sarı şöyle konuştu:
"Maalesef 21 gün önce Covid-19 hastalığına yakalandım ve 10-12 gün önce de Biruni Üniversitesi'nde tetkik ve tedavi gördüm. Onun neticesinde şu anda 2 gündür evde taburcu vaziyette sağlıklı yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Eşimin akciğerinde daha evvelden ufak tefek problemler olduğu için yoğun bakım ünitesine gitti ama ondan da aldığımız haber uyandırılmış ve şuuru açık olduğu şeklinde. İnşallah normal solunuma geçecek diye ümitle bekliyoruz. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur. Hastanedeki bakım son derece kaliteli olmuştur" dedi.
"SAĞLIK SEKTÖRÜMÜZ AYAKTA KALIRSA HASTALARIMIZ DÜZELEBİLİR"
Sağlık çalışanlarından kendilerine dikkat etmelerini ve morallerini yüksek tutmalarını isteyen Sarı konuşmasına şöyle devam etti:
"Morallerini yüksek tutsunlar, tedavilerine devam etsinler. Orada düzelen hastalardan aldıkları dualarla onlara güç kuvvet gelmesini diliyorum. Lütfen kendilerini iyi korusunlar. Sağlık sektörümüz ayakta kalırsa hastalarımız düzelebilir. Özellikle bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık teknisyenlerimizin kendilerini korumalarını, morallerini yüksek tutmalarını ve insanüstü gayretlerine devam etmelerini rica ediyorum. Arada dinlenerek kendilerine güç ve enerji toplamalarını rica ediyorum. Orada gördüğüm gözlem, sağlık çalışanlarımızın da çok büyük bir sıkıntı ve stres içinde oldukları. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve tedavinin başarılı olduğunu söylüyorum. Ben 67-68 yaşındayım, eşim de bu civarlarda. Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu oğlum Dr. Hasan Sarı ile beraber çekiyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum."
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