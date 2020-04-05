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'Koronavirüs' günlerinde aile içi şiddet arttı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısı sonucu asayiş olaylarında geçen yılın mart ayına göre yüzde 14,5 düşüş yaşandı
 05 Nisan 2020 18:03
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'Koronavirüs' günlerinde aile içi şiddet arttı

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu geçen yılın mart ayına göre kentteki asayiş olaylarında yüzde 14,5 düşüş yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Kovid-19 çerçevesinde alınan tedbirler ve "evde kal" çağrısı sonucu kentte asayiş suçları azaldı.

Geçen yıl mart ayında polis sorumluluk bölgesinde, aile içi şiddet, açıktan hırsızlık, cinayet, yaralama, gasp, iş yerinden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, otomobilden hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık suçlarından 13 bin 538 olay yaşanırken, bu yıl mart ayında ise aynı suçlardan 11 bin 578 olay gerçekleşti. Verilere göre asayiş suçlarında geçen yıla göre yüzde 14,5 azalma meydana geldi.

- Asayiş suçlarında tek artış 38,2 ile aile içi şiddette

İstanbul'da, 2019 Mart'ta 1804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, bu yıl aynı ayda ise olay sayısı 2 bin 493'e yükselerek, geçen yıla göre 38,2 artış gösterdi.

Günlük ortalama 80,4 aile içi şiddet olayının meydana geldiği kentte olayların yüzde 99'u aydınlatıldı.

- Yankesicilikte yüzde 59 azalma görüldü

Asayiş olaylarından yankesicilik suçunda geçen yıl mart ayında 958 olay meydana gelirken bu yıl aynı ayda 393 olay sayısı ile bir önceki yıla göre yüzde 59'luk düşüş yaşandığı görüldü.

Ayrıca bir önceki yıla göre, kapkaçta yüzde 49,1, evden hırsızlıkta yüzde 44, cinayette yüzde 36, otomobilden hırsızlıkta yüzde 29,6, otomobil hırsızlığında yüzde 29,3, açıktan hırsızlıkta yüzde 25, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 21,1, gaspta, 15,5, dolandırıcılıkta 3,8 ve yaralamada yüzde 0,3 azalma meydana geldi.
Anadolu Ajansı
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