İşte Google'ın Türkiye hareketlilik raporu

Google tarafından hazırlanan "Kovid-19 Topluluk Hareketliliği" raporuna göre, Türkiye'de, 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri, tema parklar, müzeler, kütüphaneler ve sinemaları içeren alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 75 azaldı.

Google, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sosyal mesafe uygulamalarının yoğunlaştırıldığı bir dönemde, insanların hareketlilik modellerini gösteren yeni rapor yayınladı.

Rapora göre, küresel toplulukların Kovid-19 ile mücadelesinde, Google Haritalar gibi ürünlerde kullanılan aynı tür toplu, anonimleştirilmiş içerikler kritik kararlar alınmasında yardımcı olabilecek.

Salgın ile mücadele etmeyi amaçlayan politikalara yanıt olarak neyin değiştiğine ilişkin bilgiler sağlamayı amaçlayan raporda, alışveriş ve eğlence, market ve eczaneler, parklar, toplu taşıma istasyonları istasyonları, iş yerleri ve ikamet yerleri olmak üzere 6 farklı kategoride ülkelere göre zaman içerisinde değişen hareket eğilimleri gösteriliyor.

Raporda, birkaç hafta boyunca süren hareketlilik eğilimlerinin yaklaşık 2-3 gün önce sunulan en güncel verilerle gösterildiği ve verilerin 3 Ocak- 6 Şubat'ta beş haftalık süre boyunca haftanın ilgili günü için ortalama değer olan taban çizgisi rakamıyla karşılaştırıldığı kaydedildi.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de, 16 Şubat-29 Mart'ta, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri, tema parklar, müzeler, kütüphaneler ve sinemaları gibi alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 75 azaldı.

Rapora göre, 16 Şubat-29 Mart'ta, marketler, gıda depoları, çiftçi pazarları, özel gıda mağazaları, ilaç depoları gibi market ve eczane alanında ise topluluk hareketliliği yüzde 39 azalırken, yine aynı zaman diliminde milli parklar, halk plajları, marinalar, köpek parkları, plazalar ve halk bahçeleri gibi parklar da ise topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı.

Metro, otobüs ve tren istasyonları gibi toplu taşıma merkezlerini içeren toplu taşıma istasyonları alanında topluluk hareketliliğinin yüzde 71 azaldığı belirtilen raporda, iş yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 45 azaldığı ve ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliği eğilimin ise yüzde 17 arttığı kaydedildi.

- İtalya ve İspanya'da alışveriş ve eğlence topluluk hareketliliği yüzde 94 azaldı

Kovid-19 salgınından en fazla zarar gören ülkelerden biri olan İtalya'da, 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde, alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 94, market ve eczane alanlarında yüzde 85, parklarda yüzde 90, toplu taşıma istasyon alanlarında yüzde 87, iş yerlerinde yüzde 63 azalırken, ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliği ise yüzde 24 arttı.

Rapora göre, İspanya'da alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 94, market ve eczane alanlarında yüzde 76, parklarda yüzde 89, toplu taşıma istasyon alanlarında yüzde 88, iş yerlerinde yüzde 64 azalırken, ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliği ise yüzde 22 arttı.

Birleşik Krallık'ta da alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 85, market ve eczane alanlarında yüzde 46, parklarda yüzde 52, toplu taşıma istasyon alanlarında yüzde 75, iş yerlerinde yüzde 55 azalırken, ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliği ise yüzde 15 arttı.

Almanya'da alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliğinin yüzde 77, market ve eczane alanlarında yüzde 51, parklarda yüzde 49, toplu taşıma istasyon alanlarında yüzde 68, iş yerlerinde yüzde 39 azaldığı belirtilen raporda, ülkedeki ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliğinin ise yüzde 11 arttığı aktarıldı.

Hollanda'da ise alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 65, market ve eczane alanlarında yüzde 29, parklarda yüzde 30, toplu taşıma istasyon alanlarında yüzde 68, iş yerlerinde yüzde 35 azalırken, ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliği ise yüzde 11 arttı

Raporda, Fransa'daki alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 88, market ve eczane alanlarında yüzde 72, parklarda yüzde 82, toplu taşıma istasyon alanlarında yüzde 87, iş yerlerinde yüzde 56 azaldığı ve ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliğinin ise yüzde 18 arttığı kaydedildi.

- ABD'de toplu taşıma merkezlerinde topluluk hareketliliği yüzde 51 azaldı

Avrupa'dan sonra Kovid-19 salgının merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ise 16 Şubat-29 Mart'ta alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 47 düştü.

Raporda, ABD'de market ve eczaneler de topluluk hareketliliğinin yüzde 22 gerilediği ve parklardaki topluluk hareketliliğinin ise yüzde 19 azaldığı belirtildi.

Rapora göre, ABD'de toplu taşıma merkezlerinde topluluk hareketliliği yüzde 51, iş yerlerindeki topluluk hareketliliği yüzde 38 azalırken, ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliği ise yüzde 12 arttı.

Raporda ayrıca verilen halk sağlığı sorumlularına Kovid-19 ile ilgili sosyal mesafe uygulamasına verilen tepkileri anlamalarında yardımcı olmak için hazırlandığı ve tıbbi teşhis, sonucu önceden haber verme, tedavi amacıyla kullanılmaması ve seyahat planlarında rehberlik amacıyla kullanılmaması gerektiği belirtildi