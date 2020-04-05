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Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi

Suudi Arabistan'da karantina altında tutulduktan sonra Türkiye'ye gönderilen umrecilerden 362 kişi memleketleri Konya'da 14 günlük karantina süresini geçirecekleri yurtlara yerleştirildi.
 05 Nisan 2020 18:18
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Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi

Suudi Arabistan'da karantina altında tutulduktan sonra Türkiye'ye gönderilen umrecilerden 362 kişi memleketleri Konya'da 14 günlük karantina süresini geçirecekleri yurtlara yerleştirildi.

Suudi Arabistan'da Korona virüs nedeniyle karantinada tutulduktan sonra Türkiye'ye gönderilen umrecilerden 362 kişi, memleketleri Konya'ya geldi. Umrecilerin içerisinde bulunduğu uçaklar Konya Havaalanına iniyor. Umreciler, havaalanından Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle karantina için hazır hale getirilen Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi yurduna getirildi. Polisin güvenlik önlemleri altında yurda getirilen 362 vatandaş, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Polis ekipleri yurdun etrafından güvenlik tedbirlerini alırken, havaalanından otobüslerle getirilmeye devam edilen umrecilerin, yurda yerleştirilmeleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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