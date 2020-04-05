Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koronavirüs çıktı
|05 Nisan 2020 18:28
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İzmit'te, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden B. Ç.'ye koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi T. Ç., kendi test sonucunu beklediğini belirterek, 'evde kal' çağrılarının önemini vurguladı.
İzmit'te yaşayan T. Ç., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi B. Ç.'nin koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten T. Ç., herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten T. Ç., yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıktığını kaydetti. Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran T. Ç., kendi test sonucunu beklediğini belirtti.
T. Ç., sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.
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