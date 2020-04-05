Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!
|05 Nisan 2020 18:46
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Maltepe'de, vatandaşlara evde kalmaları konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen sahilde yürüyüş yapan yayalara polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. Sahilde dolaşan 3 kişiye biner lira para cezası verildi.
Türkiye'de Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılar yapıldı, sahilde spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.
İstanbulluların çoğu yapılan uyarılara uysa da kimi vatandaşlar evlerinde kalmak istemedi. Maltepe Sahili'nde yürüyüş yapan 3 kişiyi gören polis ekipleri yayalara Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca biner lira para cezası uygulandı.
Ceza kesilen bir kişi, "Sahilde dolaştığım için ceza kesildi. Çıkmamam gerekiyormuş. Bilmiyordum, çok üzüldüm çünkü ceza çok yüksek. Bin lira ödedim. Evden çalışıyorum virüsten dolayı. İlk defa dışarıya çıkayım dedim çok sıkıldım evde. Hatta yeni çıkmıştım" dedi.
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