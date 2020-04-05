1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kastamonu'da il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı

 05 Nisan 2020 18:56
Yazdır
Kastamonu'da il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı

Kastamonu'da, köylerden il merkezi ve ilçelere gelişlere yasak getirildi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenebilmesi için il merkezine çok yakın köyler kapsam dışı bırakılarak, merkeze bağlı diğer köylerden il merkezine ve ilçelere otomobil ve minibüslerle gelişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için köylere hayvan sağlığı hizmeti götüren veteriner hekimlerin kimlik kartlarını göstermeleri kaydıyla kısıtlamalardan muaf tutulmalarına karar verildiği bildirildi.

İl merkezi ile ilçe merkezine gelen kişilerin; kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar ile özel sektörde çalışanların sosyal güvenlik kayıt belgesi ile istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek şartıyla seyahat sınırlamalarından muaf olmalarına karar verildi.

Açıklamada, Seyahat İzin Belgesi olmayanlar ile ikametleri 30 büyükşehir ve Zonguldak olanların da kente girişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Koronavirüs' günlerinde aile içi şiddet arttı
05 Nisan 2020 18:03		 Jandarmadan 'çelik kanatlar' klibi
04 Nisan 2020 17:13
Mayın Faaliyet Merkezi, 81 binden fazla mayın temizlendi
04 Nisan 2020 15:08		 MSB: Barış Pınarı'nda 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
03 Nisan 2020 11:28
Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı
02 Nisan 2020 22:36		 Freni boşalan tır araçlara çarptı: 5 ölü
02 Nisan 2020 16:25
AP Türkiye Raportörü Sanchez'den Türkiye'ye teşekkür
01 Nisan 2020 23:16		 İçişleri'nden kadına şiddetin önlenmesi için uzaktan eğitim
31 Mart 2020 12:18
Çin'de son 4 haftada yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi
30 Mart 2020 21:13		 Hatay'da koronavirüs nedeniyle bazı cadde ve bulvarlar kapatıldı
30 Mart 2020 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı20:08 - Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor20:04 - Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü geçti20:00 - Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti19:55 - EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.19:26 - Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!19:22 - 14 yıl atıl kalan fabrika, salgında imdada yetişti19:18 - Araçların kapı kollarına dokundu, polis alarma geçti!19:16 - İŞKUR müdürlüklerinde yoğunluk arttı. Ne yapılabilir?19:09 - İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti
19:04 - Üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti19:00 - Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı18:56 - Kastamonu'da il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı18:51 - İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi18:46 - Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!18:40 - ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak18:34 - 'Biz bize yeteriz Ispartam' sloganıyla dolandırıcılık!18:28 - Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koronavirüs çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parliament sinema klübü 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 2
bamya 1
ab'nin birlik olamaması 1
la casa de papel 2
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 3
grup yorum 4
Murat Muratoğlu 1
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 3
din 2
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam