İŞKUR müdürlüklerinde yoğunluk arttı. Ne yapılabilir?
|05 Nisan 2020 19:16
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Koronavirüs salgını sonrasında İŞKUR Müdürlüklerine işsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları, bugüne kadar görülmeyen derecede arttı.
İş akdi fesih edilen personelin başvuru yapabildiği İşsizlik ödeneği başvuruları Edevlet üzerinden ve İşkur'un web sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Bu uygulamada büyük bir sorun yaşanmıyor.
Ancak, kapanan işyerleri sahiplerinin başvuru yapabildiği Kısa çalışma ödeneği için sadece mail üzerinden başvuru alınabilmektedir.Kısa çalışma ödeneği başvuruları için de edevlet üzerinden bir modül yazılmasında fayda bulunmaktadır. Mail üzerinden yapılan kısa çalışma ödeneği başvurularında, mail kutuları sık sık dolduğu ve evraklarda eksiklik olduğu için bir kaç defa yazışma yapılması gerekli olabilmektedir. Diğer taraftan kapanan işyeri sahipleri birden fazla müdürlüğe başvuru yaparak mükerrerliğe neden olmaktadır. Bu yazışmalar mail üzerinden yapıldığı için işyükü artmaktadır. Edevlet üzerinden yazılacak bir modül sayesinde, her işverenden tek başvuru almak ve iş yoğunluğun azaltmak mümkündür.
Öte taraftan, bazı il müdürlükleri, iş yükü arttığı için, istihdamla ilgilenen İş ve Meslek Danışmanlarını, İşsizlik ödeneği ve Kısa çalışma ödeneği başvurularının işleme alınmasında görevlendirmiştir. İş ve meslek danışmanları da büyük bir özveriyle bu yeni görevlendirildikleri işe yardımcı olmaktadır. Burada bazı zorluklar yaşanmış olsa da, yaşanan sorunlar özveriyle aşılmaktadır.
İşlemlerin büyük bir bölümü elektronik ortam üzerinden yürütülebilmesine rağmen, bu süreçte vatandaşlar hala müdürlüklere gelerek yoğunluk oluşturmaktadır. Bazı müdürlüklerin temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı bulunmakta olup, bu ihtiyacın giderilmesi gerekmektedir. Zira bir müdürlük personelinde çıkacak Covid-19 tanısı, şuan geceli gündüzlü ve hafta sonu dahi çalışan tüm personelin motivasyonunu bozabilecektir. Temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı karşılanamıyorsa, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği başvuruları elektronik ortamdan yürütülebildiği için, bu dönemde bazı müdürlüklerin kapatılması ve hizmetlere ev ortamından devam edilmesi bir seçenek olarak düşünülmelidir.
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