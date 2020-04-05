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Araçların kapı kollarına dokundu, polis alarma geçti!
Trabzon'da, park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu yakalanan ve akli dengesi yerinde olmayan kişi, evine götürüldü. Park halindeki araçlar da dezenfekte edildi.
|05 Nisan 2020 19:18
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Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda park halindeki araçların kapı kollarına bir kişinin dokunduğunu gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.
30-35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu.
Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen kişi, evine götürüldü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araçlara dokunulmaması konusunda sahiplerine uyarılarda bulunan polis, otomobillerin kapı kollarını ve çevresini yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi.
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