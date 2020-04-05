1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araçların kapı kollarına dokundu, polis alarma geçti!

Trabzon'da, park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu yakalanan ve akli dengesi yerinde olmayan kişi, evine götürüldü. Park halindeki araçlar da dezenfekte edildi.
 05 Nisan 2020 19:18
Yazdır
Araçların kapı kollarına dokundu, polis alarma geçti!

Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda park halindeki araçların kapı kollarına bir kişinin dokunduğunu gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

30-35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen kişi, evine götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araçlara dokunulmaması konusunda sahiplerine uyarılarda bulunan polis, otomobillerin kapı kollarını ve çevresini yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Biz bize yeteriz Ispartam' sloganıyla dolandırıcılık!
05 Nisan 2020 18:34		 'Koronavirüs' günlerinde aile içi şiddet arttı
05 Nisan 2020 18:03
İstanbul Emniyeti, sahte imalatçılara göz açtırmıyor
05 Nisan 2020 17:33		 Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 kişi öldü
05 Nisan 2020 17:29
Kars'ta apartta kumar oynayan 8 kişi gözaltına alındı
05 Nisan 2020 17:05		 Korona şüphesiyle tedavi gören şahıs polisi alarma geçirdi
05 Nisan 2020 16:57
Uzman çavuş birlikte alkol aldığı arkadaşını kazara öldürdü
05 Nisan 2020 16:52		 Ankara'da karantinadaki hastaneden kaçan kişi yakalandı
05 Nisan 2020 16:28
Çöken kerpiç evden çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş öldü
05 Nisan 2020 07:43		 Araç denize uçtu, kadın sürücüyü eski dalgıç kurtardı
04 Nisan 2020 23:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı20:08 - Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor20:04 - Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1500'ü geçti20:00 - Sağlık Bakanlığı: 73 hastamız hayatını kaybetti19:55 - EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.19:26 - Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!19:22 - 14 yıl atıl kalan fabrika, salgında imdada yetişti19:18 - Araçların kapı kollarına dokundu, polis alarma geçti!19:16 - İŞKUR müdürlüklerinde yoğunluk arttı. Ne yapılabilir?19:09 - İtalya'da son 24 saatte 525 hasta hayatını kaybetti
19:04 - Üniversite öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti19:00 - Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı18:56 - Kastamonu'da il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı18:51 - İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi18:46 - Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!18:40 - ABD'de üretildi! Koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak18:34 - 'Biz bize yeteriz Ispartam' sloganıyla dolandırıcılık!18:28 - Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koronavirüs çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
20 yaşından küçük memurlar, mesaiye gidebilecek mi?
Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
din 2
mem.net sözlük cafe 18
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
şok market'in büyük ayıbı 2
parliament sinema klübü 1
Teslimiyet 1
kendine çay demlemek 2
hoş geldin covid-19 partisi 1
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam