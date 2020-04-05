14 yıl atıl kalan fabrika, salgında imdada yetişti
|05 Nisan 2020 19:22
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Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, bir çiftçi kuruluşu olan Amasya Şeker Fabrikası'nın, Kovid-19 sürecinde gösterdiği performansı anlattı.
Bünyelerindeki etil alkol fabrikasında 2003 yılında üretimin durduğunu anımsatan Saatcı, 14 yıl aradan sonra 2017 yılında dönemin Amasya Milletvekili olan bugünün AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın girişimiyle üretimin yeniden başladığını söyledi.
Saatcı, bu kapsamda, pazarda istenilen paya ulaşmak için medikal tıbbi alanda paketli etil alkol üretiminin yapıldığını bildirdi. Böylece, kamu ve özel hastanelerin etil alkol ihtiyacını sağladıklarını ifade eden Saatcı, fabrika olarak ithal ürünle rekabet edemediklerinden istedikleri pazar payına ulaşmakta sorun yaşadıklarını dile getirdi.
Saatcı, bu yıl da gıda sanayisi için etil alkol temin ederek üretimi sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Talep olmadığı için elimizdeki 30 bin ton melasın 24 bin tonunu satmıştık. Dünya ve ülke genelinde Kovid-19 vakaları baş gösterince derhal harekete geçtik. Elimizde 6 bin ton melas kalmıştı, dışarıdan da 16 bin ton melas alarak üretime başladık. 9 Mart'tan bugüne kadar 2 milyon 200 bin litre alkol üreterek piyasaya sunduk. 50 firmaya etil alkol temin ettik. Faaliyetimiz aynı hızla sürüyor. Bu yıl ağustos ayının ortasına kadar 5,5-6 milyon litre alkol üretmeyi planlıyoruz."
"KAR BEKLENTİMİZ YOK"
Saatcı, hastanelerin yanında şu anda kolonya ve dezenfektan üreticilerine ürün temin ettiklerini belirterek, ağustosun ikinci yarısından itibaren de şeker fabrikasının çalışmaya başlayacağını aktardı.
Kesinlikle kar etme güdüsüyle hareket etmediklerini ve ülke menfaati için ne gerekiyorsa onu yaptıklarını dile getiren Saatcı, şunları kaydetti:
"Biz çiftçi kuruluşuyuz, Türkiye'de ilk defa bir şeker fabrikasında paketli etil alkol üreten firmayız. Kendi markamızı oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 'Biz bize yeteriz.' Yurt dışına ihtiyaç duyulmayacak şekilde etil alkol üretimimize devam etmek istiyoruz. Bu ülkenin kendi yerli kapasitesi var, ithal etmeye gerek yok. Yerli makineler ve yerli ürünle üretim gerçekleştiriyoruz."
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