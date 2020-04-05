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Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!

Son dönemde set işçileriyle çektiği koronavirüs klibiyle tepkilerin odağı olan Erkan Petekkaya Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada yazdıklarıyla şoke etti.
 05 Nisan 2020 19:26
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Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na şok sözler!

Gel Dese Aşk dizisiyle ekranlara dönen Erkan Petekkaya set işçileriyle çektiği koronavirüs klibiyle tepki çekmişti. Petekkaya yeni bir olayla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret içerikli yorumlarda bulunan Erkan Petekkaya gündeme bomba gibi düştü.

Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımının altına "Terbiyesiz, Defol" gibi tepkilerde bulunan ünlü oyuncu şoke etti.

Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Hem Twitter hem de Instagram hesabı kapanan Petekkaya'nın hacklenip hacklenmediği merak konusu oldu.

Memurlar.Net
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