1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.
 05 Nisan 2020 20:08
Yazdır
Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak
05 Nisan 2020 21:22		 Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi
05 Nisan 2020 21:12
Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı
05 Nisan 2020 21:07		 İdlib'e kirpi sevkiyatı
05 Nisan 2020 20:22
Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi
05 Nisan 2020 20:17		 EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
05 Nisan 2020 19:55
İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi
05 Nisan 2020 18:51		 Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!
05 Nisan 2020 18:46
Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi
05 Nisan 2020 18:18		 Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
05 Nisan 2020 17:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:40 - Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske desteği21:34 - 800 arı kovanı kül olan teyze gözyaşlarına boğuldu21:28 - Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım21:22 - Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak21:17 - Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi21:12 - Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi21:07 - Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı21:02 - Emekli maaşının 500 lirasını kampanyaya bağışladı20:57 - Koronavirüsle mücadelede önemli adım: Üretime başlandı20:52 - 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
20:47 - Ağrılı kadınlar Tekstilkent'te maske üretiyor20:42 - 'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'20:37 - Dünya turundaki İngiliz çift İstanbul'da mahsur kaldı20:32 - Güvenlik korucuları yaşlı adamın tarlasını sürüp ekim yaptı20:27 - TANAP'tan kampanyaya 500 bin dolarlık destek20:22 - İdlib'e kirpi sevkiyatı20:17 - Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi20:12 - Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan o ili işaret etti: Bir an önce faaliyetlerini durdursunlar
EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
Bakan Pakdemirli: Personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacak
Bilim Kurulu üyesinden iyi haber: Aşı denendi
Çapa Tıp Fakültesi profesörü hayatını kaybetti
Koronavirüsün zaafını buldular: Aşısı yolda
KPSS ALES DGS Yeni güncel sınav tarihleri
İnfaz paketine sürpriz ekleme
PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
Karantinaya yeni alınan yerleşim yerleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
la casa de papel 2
Koronavirüs Fırsatçıları 1
sosyal yardımların polis tarafından dağıtılması 2
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 4
lgbt 2
yüz koruyucu siperlik 1
84 yaşındaki koronavirüs hastasının iyileşmesi 2
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 3
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 2
parliament sinema klübü 1
SON İLANLAR
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam