Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.
|05 Nisan 2020 20:08
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak
05 Nisan 2020 21:22
|Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi
05 Nisan 2020 21:12
|Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı
05 Nisan 2020 21:07
|İdlib'e kirpi sevkiyatı
05 Nisan 2020 20:22
|Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi
05 Nisan 2020 20:17
|EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
05 Nisan 2020 19:55
|İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi
05 Nisan 2020 18:51
|Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!
05 Nisan 2020 18:46
|Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi
05 Nisan 2020 18:18
|Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
05 Nisan 2020 17:48