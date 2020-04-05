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Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı

Sivas'ta, bir hastanenin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendileriyle yoğun günler geçiren temizlik görevlilerini önce alkışlayıp, sonrasında ise baklava ikram ederek moral verdi.
 05 Nisan 2020 20:12
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Sağlıkçılardan temizlik görevlilerine moral alkışı

Sivas'ta, bir hastanenin acil servisinde görev yapan doktor ve hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kendileriyle yoğun günler geçiren temizlik görevlilerini önce alkışlayıp, sonrasında ise baklava ikram ederek moral verdi.

Numune Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor ve hemşireler ile diğer görevliler, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun günler yaşayan temizlik görevlileri için sürpriz hazırladı.

Doktor ve hemşireler, aynı anda acil servise çağırdıkları temizlikçileri alkışlamaya başladı.

Temizlik görevlileri hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı. Acil servisinde görevli bir doktor özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği temizlik görevlilerine baklava ikramında bulundu.
Anadolu Ajansı
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